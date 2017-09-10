Volkan Demirel yine yuhalandı!

Fenerbahçe taraftarı, Başakşehir karşılaşmasında 3 gol yiyen kaleci Volkan Demirel'i ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.

Ülker Stadyumu'nda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, 3-2'lik Medipol Başakşehir yenilgisinin faturasını, kaleci Volkan Demirel'e kesti. Tecrübeli file bekçisi, yediği 3 gol nedeniyle taraftarın yoğun tepkisine maruz kaldı. Sarı Lacivertli tribünler, top Volkan'a geldiğinde ıslık ve yuhalamalarla takım kaptanlarını protesto etti.

6 karşılaşmada 10 gol

Fenerbahçe'nin puan kayıplarında pay sahibi olarak gösterilen Volkan, bu sezon sergilediği kötü performansla dikkat çekiyor. 36 yaşındaki eldiven, forma giydiği 6 resmi karşılaşmada 10 kez topu ağlarında görürken, hiçbir maçı gol yemeden tamamlayamadı.