Volkan Demirel ve Mehmet Topaldan Comolliye tepki

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında yedek oturan Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü.

Olayın geçtiğimiz günlerde meydana geldiği belirtildi.

FutbolArena'nın haberine göre; sportif direktör Damien Comolli, yemek salonundan takımın şoförü Cemal Karakış'ı çıkardı.

Volkan ve Topal ise bu olaya tepki gösterdi.

Devreye giren yönetimin, iki kaptana da "Patron Comolli" uyarısı yaptığı ise iddialar arasında. Şoför Cemal, futbolcular tarafından çok seviliyor.