3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
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Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

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Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan Comolli'ye tepki

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında yedek oturan Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü.

Volkan Demirel ve Mehmet Topaldan Comolliye tepki

Olayın geçtiğimiz günlerde meydana geldiği belirtildi.

FutbolArena'nın haberine göre; sportif direktör Damien Comolli, yemek salonundan takımın şoförü Cemal Karakış'ı çıkardı.

Volkan ve Topal ise bu olaya tepki gösterdi.

Devreye giren yönetimin, iki kaptana da "Patron Comolli" uyarısı yaptığı ise iddialar arasında. Şoför Cemal, futbolcular tarafından çok seviliyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı

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Phillip Cocunun 3 maç kredisi kaldı

Phillip Cocu'nun 3 maç kredisi kaldı

Büyük umutlarla gelen Cocu, F.Bahçe’nin tarihindeki en kötü başlangıcına imza attı. Oynattığı oyun ve tercihleri hocanın koltuğunu erken salladı. Konya, Beşiktaş, Zagreb maçları kaderini belirleyecek.
Volkan Demirel ve Mehmet Topaldan Comolliye tepki

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Fenerbahçenin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

Fenerbahçe'nin paylaşımına Hırvatlardan sert tepki

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Phillip Cocu: Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik

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