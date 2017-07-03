Volkan Demirel transfer haberini verdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Topuk Yaylası'nda basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin emektar kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda basın toplantısı düzenledi.

İşte Volkan Demirel'in sözleri:

"Futbol takımında sezon başı belli planlamalar yapılır. Kaleci transferi gayet normal. Fabiano ile de çok güzel bir çalışmamız olmuştu. Hangimiz daha iyiyse formayı o giyecektir. Benim için önemli olan bana görev verildiği takdirde Fenerbahçe formasına layık olabilecek şekilde oynamaktır. Zamanında yedek kaldım, yedek kalırsam sorun etmem.

"Aykut hocanın gelmesi büyük avantaj"

Aykut Kocaman çok değer verdiğim bir hoca. Kocaman'ın buraya gelmesi bizim için büyük avantaj. Malum bugün 3 Temmuz. Her şeyin içinde Aykut Kocaman var. Aykut hocanın kurduğu sistem vardı. Aykut hocayla beraber yaşadığımız başarıları tekrarlamak istiyoruz.

"Ozan'ı Benfica istedi"

Ozan'ı Benfica gibi takım istedi. Çok ciddi rakamlar verdiler. Ozan'ın kafayı sahaya verdiği takdirde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Biz de zamanında yanlışlar yaptık. Genç kardeşlerimize destek veriyorum."

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