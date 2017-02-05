Volkan Demirel: "Neden bana bu tepkiler geliyor?"

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 mağlup ederken, 90 dakika içinde birçok kez iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri karşı karşıya geldi.

Sarı Lacivertliler'de kaptan Volkan Demirel de maçı değerlendirirken, olayların neden bu raddeye geldiğini anlamadığını söyledi.

Volkan Demirel'in sözleri şu şekilde:

Debilerde atmosfer fazla yükseliyor. Neden bunlar oluyor, neden buralara geliyoruz, bilmiyorum. Beşiktaş iyi oynadı. İçeride gol attıklarını biliyorduk. İlk yarım saat istediğimiz gibi geçti. Ama benim anlamadığım, neden bana bu tepki geliyor? Son dakikalarda skor avantajıyla ben elimden geleni yapıyorum. Bu da kimseyi ilgilendirmez. Soyunma odası da karışıyor. Neden? Gereken şeyleri tabii ki zamanı gelince söyleyeceğim. Beşiktaş iyi takım, onlara saygı duyuyoruz. Güzel statları var, iyi bir atmosferleri var ancak neden bu şekilde geriliyorlar anlamıyorum.