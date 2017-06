Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilmesi gündemde olan Aykut Kocaman’ın görevini çok iyi yapacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Adanaspor’u 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Volkan Demirel, daha önce Aykut Kocaman ile keyifli bir şekilde çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aykut hoca, Fenerbahçe’nin içinden gelmiş, Fenerbahçe’yi en iyi bilen ve onunla büyüyen bir hocadır. Onunla çalışmak her zaman benim adıma zevkliydi. Tabii ki Fenerbahçe, Aykut hoca ile bütünleşecektir. Aykut hocanın her işin arkasında duracağını ve her işten en iyi şekilde çıkacağını çok iyi biliyorum."

Tecrübeli kaleci, sona eren sözleşmesiyle ilgili olarak, şunları söyledi:

"Kaleci transferi illaki yapılacaktır. Ben hiçbir zaman kimseye ’niye geldin’ ya da ’niye gittin’ diyen birisi değilim. İsmi ne olursa olsun gelenle burada Fenerbahçe forması için mücadele ederiz. Dünyanın en iyi kalecisi de buraya gelebilir. Benim sözleşmem teferruattır. Ben Fenerbahçe ile görüştüğümde para telaffuz etmemişimdir. Her zaman büyüklerimizin dediğiyle hareket ettim. Bu nedenle benim hiçbir zaman mukaveleyle ilgili bir sorunum olmamıştır. Şimdi sezon bitti ve bana ’Volkan gel burayı imzala’ deseler, zaten gönülden Fenerbahçeliyim ve seve seve imzalarım."

Volkan Demirel, ayrıca sezonun kendileri açısından iyi geçmediğini dile getirerek, "Bizim için üçüncülük ya da ikincilik bir başarı değildir, Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda istenilen Fenerbahçe sahaya yansır ve istenilen oyun oynanır ve Fenerbahçeliler mutlu olur." değerlendirmesinde bulundu.