Vodafone Parkta kötü sürpriz

Beşiktaş-RB Leipzig maçının 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu.

Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile Vodafone Park'ta karşı karşı geldi.

Beşiktaş-RB Leipzig maçının 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Bu arada Siyah Beyazlı taraftarlar telefonlarının ışıkları ile teknik aksaklığı görsel bir şölene çevirdiler.

Stat ışıklandırması sorunu kısa sürede çözülmeyince oyuncular soyunma odasına gönderildi. 10 dakikalık bir duraksamanın ardından elektrikler yeniden geldi. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmasının ardından hakem Sergei Karasev oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.