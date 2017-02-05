Vodafone Arenada Fener alayı!

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Fenerbahçe'yi Tosic kurtardı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da devirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Maça baskılı başlayan Beşiktaş olurken, Siyah Beyazlılar, Talisca ve Oğuzhan'la önemli gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Fenerbahçe, her dakika geriye çekilip, oyunu adeta Beşiktaş'a teslim ederken, 41. dakikada Tosic devreye girdi!

Sırp stoper, Robin Van Persie'nin tuzağına(!) düştü ve kafasıyla Hollandalı yıldızı ittirdi. Van Persie'nin yere düşmesinin ardından hakem Ali Palabıyık, Tosic'e direkt kırmızı kart çıkardı.

Tosic çılgına dönerken, Van Persie'ye saldırmaya kalktı, diğer oyuncular ise zor da olsa Sırp oyuncuya engel oldu. Devre arasında soyunma odası tünelinde de birçok olay ve gerginlik çıktı.

İkinci yarı ise Fenerbahçe daha rahat ve topu çeviren taraftı. 72'de Sarı Lacivertliler, Beşiktaş'ı gafil avlarken, Lens'in sağdan içeriye doldurduğu topa Persie rahatça dokundu ve golü boş kaleye attı. Son dakikalardaki ciddi baskıya rağmen Fenerbahçe'de Volkan Demirel hata yapmadı ve birçok önemli duran topta kalesinde güven verdi.

Uzatma dakikalarında bazı taraftarlar ve Beşiktaşlı yedek oyuncu Aras özbiliz sahaya girdi, ortam yine gerildi.

Maçtan dakikalar...

6. dakikada Fenerbahçe önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Van Persie'nin harika pasında Lens, sağ çaprazda kaleci Fabri'yle karşı karşıya kaldı ancak topu ayağından açtı. Fabri de açılınca Lens, kayarak topu Josef'e çıkarmak istedi ancak Hollandalı o esnada Fabri'ye faul yaptı.

Ve tartışmalar başlıyor!

Maç içinde yaşanacak birçok sert tartışma hatta kavgaların fitili karşılaşma başında ateşlendi.

9. dakikada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Van Persie ve Oğuzhan Özyakup sert şekilde tartışırken, hakem Ali Palabıyık iki oyuncuyu da sözlü şekilde uyardı.

Talisca bomboş kaçırdı

35'te Beşiktaş'ta Talisca altıpas önünden bomboş kafayı auta attı.

Quaresma'nın boş ortasına yükselen Brezilyalı bomboş kafa vuruşunda topu auta gönderdi.

Beşiktaş geliyor!

38'de Beşiktaş yine tehlikeli geldi. Adriano'nun sol kanattan ortasında sol çaprazdan arka direğe doğru harika bir kafa vuıruşu çıkaran Oğuzhan'ın vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

40'da Talisca sağ kanattan harika geldi, sağ ayağıyla ceza alanı dışından iyi vurdu, son anda Volkan Demirel kornere çeldi.

Ne yaptın sen Tosic!

41'de Ali Palabıyık; Tosic'e, Van Persie'yi kafasıyla itmesinden ötürü direkt kırmızı kart çıkardı. İyi oynayan Beşiktaş 10 kişi kaldı. Tosic'in sinirlerine hakim olamaması pahalıya patladı.

Tosic bir süre sahadan çıkmadı, Van Persie'nin üzerine yürüdü ve saldırmaya çalıştı. Sahaya girmeye çalışan taraftarlar oldu. Van Persie de sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona ererken soyunma odası tünelinde oyuncular da çok sert tartışmalar yaşadı. Şenol Güneş ve yardımcısı Tamer Tuna da bu tartışmaların içinde yer aldı.

Röveşata direkten döndü!

49. dakikada Moussa Sow'un harika röveşatası direkten döndü.

Lens'in yerden pasında ceza alanı içinde Atiba topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Sow'un önünde kaldı. Senegalli harika bir röveşata gönderdi ancak top direkten döndü.

67'de Fenerbahçe'de çok kritik noktadan kazanılan frikiği Van Persie farklı derecede auta gönderdi.

Lens ve Persie affetmedi

Fenerbahçe 72. dakikada Van Persie'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı Lacivertliler, Beşiktaş'ı ani yakalarken, Alper önce sağ kanattaki bomboş Lens'i gördü, Lens de bekletmeden topu içeriye paralel gönderdi. Van Persie de rahat pozisyonda topu boş kaleye ağlara gönderdi.

Ozan Tufan karşı karşıya kaçırdı

Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Jeremain Lens'in pası sonrasında Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ozan'ın vuruşunda top yandan auta gitti. Fenerbahçe inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Son dakikalarda Fenerbahçe iyice geriye çekildi ve Beşiktaş Sarı Lacivertliler'in kalesinde büyük baskı kurdu.

90 +3'te Jeremain Lens taç çizgisinin yanından faul kullandı ve topu direkt kaleye gönderdi ve golü attı ancak Ali Palabıyık düdüğü çalmadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90+4'te Aras Özbiliz, ofsayttan kullanılacak en direkt serbest vuruş sırasında kulübeden sahaay girdi.

Beşiktaşlı bir taraftar son anlarda sahaya atladı, güvenlik görevlileri taraftarı hemen dışarı çıkardı.

90 dakika 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi ve Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

İki takımın maç kadroları:

Beşiktaş:

Fabri - Gökhan Gönül - Marcelo Guedes - Dusko Tosic - Adriano - Atiba Hutchinson - Oğuzhan Özyakup - Ryan Babel - Ricardo Quaresma - Anderson Talisca - Cenk Tosun

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - Josef de Souza - Mehmet Topal - Alper Potuk - Jeremain Lens - Moussa Sow - Robin Van Persie

Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine...

Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine...

Tosic'ten Robin van Persie açıklaması!

Tosic'ten Robin van Persie açıklaması!

Volkan Demirel:

Volkan Demirel: "Neden bana bu tepkiler geliyor?"


 

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