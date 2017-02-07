Vodafone Arenada büyük problem!

Beşiktaş bu sezon Vodafone Arena’da oynadığı büyük maçlarda çok zorlanıyor.

Kartal bu sezon Vodafone Arena’da oynadığı büyük maçlarda çok zorlanıyor. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile evinde berabere kalarak puan yitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica ile de yenişemedi.

Sahasında son olarak Ziraat Türkiye Kupası randevusunda Fenerbahçe’ye tek golle mağlup olan siyah-beyazlı takım bu sezon Vodafone Arena’daki büyük maçlarda sadece Trabzonspor’u 2-1’lik skorla yendi.

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