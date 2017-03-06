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Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Golleri ve asistleriyle Başakşehir'i sırtlayan Edin Visca'nın her geçen gün yükselen grafiği dikkat çekiyor. 200 bin Euro'ya (788 bin TL) Baykuşlar'a gelen Boşnak futbolcunun şimdiki bonservisi geldiği günün 42.5 katına yükseldi.

Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışında Başakşehir'i sırtlayan isimlerden olan Edin Visca, Alanyaspor karşısında da golünü attı. Golleri ve asistleriyle takımında skora en çok katkı sağlayan isimler arasında olan Boşnak orta saha oyuncusu, her geçen gün yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor.

27 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye geldiği günden bu yana da sürekli bir yükseliş içinde. Başakşehir'in 200 bin euro civarı bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Visca, her geçen gün piyasadaki bedelini (42,5 kat) yükseltti.

Transfermarkt'a göre şu an bonservis değeri yaklaşık 8.5 milyon Euro (33.5 milyon TL) olan oyuncu, büyük takımların da ilgisini çekmeye başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere bir çok ekibin, pek çok yabancı oyuncu transfer ettiği son yıllarda, hiçbir ismin bu denli büyük bir yükseliş gösteremediği dikkat çekiyor.

2011 Temmuz: 300 bin Euro

2012 Ocak: 1.8 milyon Euro

2012 Haziran: 2.2 milyon Euro

2013 Haziran: 2.5 milyon Euro

2014 Temmuz: 3 milyon Euro

2015 Ocak: 3.75 milyon Euro

2015 Haziran: 5.5 milyon Euro

2016 Ocak: 6.75 milyon Euro

2016 Temmuz: 7.75 milyon Euro

2017 Ocak: 8.5 milyon Euro

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