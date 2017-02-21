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Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Vincent Janssen Galatasarayı reddettiğini açıkladı!

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Vincent Janssen'den itiraf geldi.

Mirror'a konuşan Hollandalı golcü, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı ekipten teklif aldığını belirterek, ''Menajerim bana Galatasaray ile görüştüğünü söylediğinde görüşmeleri bitirmesini söyledim. Bir seneyi doldurmadan Tottenham'dan ayrılmam söz konusu olamaz.'' şeklinde konuştu.

Londra'da kendini kanıtlamak istediğini ifade eden Janssen, ''Kariyerimde bir kere işler iyi gitmiyor diye pes edecek değilim. Forma giymek için kendimi hocama kanıtlamam gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Sezon başında AZ Alkmaar'dan Tottenham'a 22 milyon euro karşılığında transfer olan Janssen, Tottenham formasıyla bu sezon 27 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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