Vidanın menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın stoper transferi çerçevesinde birinci sıraya koyduğu Domagoj Vida konusunda her şey bir kaç gün içerisinde netleşecek.

Hırvatistan Milli Takımı ve Dinamo Kiev'in tecrübeli stoperi Domagoj Vida, geçen sezondan bu yana siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alıyor.

Ukrayna kulübünün 10 milyon Euro transfer bedeli taleplerine karşın direnci kırılmayan siyah- beyazlılar bu transferi belli bir aşamaya getirdi.

“BİR İKİ GÜNE İHTİYACIMIZ VAR”

Oyuncunun menajeri Ivan Cvjetkovic, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Oyuncumun Beşiktaş'a transferi konusunda konuşmak adına bugün doğru bir zaman değil. Yarın ya da Çarşamba çok daha net konuşacağız. Bir iki güne ihtiyacımız var" dedi.

MITROVIC'İ GETİRDİ

Cvjetkovic, devre arasında Beşiktaş'a Matej Mitrovic'i getirmişti. Hırvat menajer ayrıca Mario Mandzukic'in de temsilciliğini yapıyor.

Asıl mevkii stoper olan, ancak savunmanın sol ve sağında da forma oynayabilen 28 yaşındaki Vida, Dinamo Kiev'le 2018 yılına kadar devam eden bir sözleşmeye sahip.