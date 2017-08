Vidanın menajeri resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nün transfer gündeminde olan Dinamo Kiev'in yıldız futbolcusu Domagoj Vida'nın Beşiktaş Kulübü ile görüşme haklarını elinde bulunduran menajeri Uğur Avadan transfer ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber1903'e konuşan Avadan şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcu adına Beşiktaş Kulübü ile görüşmeleri ben yürütüyorum. Vida ya Türkiye'den Beşiktaş dışında , İspanya’dan ve Premier Lig'den çok ciddi teklifler var. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncuyu ikna etmek ve almak kolay değil. Sözleşmesinin bitmesine 6 aydan daha az bir süre var ve kurallara göre oyuncu ile görüşmek serbest. Bu transferi hangi kulüp ve yönetim yaparsa büyük iş başarmış olur ve bence yılın transferini yapmış olur. Şu an Beşiktaş için her şey olumlu ama kulüp bazında daha bir görüşme Yok. Umarım her şey olumlu sonuçlanır."