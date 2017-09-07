Vidadan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ukrayna mücadelesine oranla çok daha etkili bir futbol ortaya koyan Ay-Yıldızlı ekibimizi öven başarılı stoper, kısa sürede yaşanan toparlanmaya dikkat çekti. İşte Eskişehir’de yenilgi şokunu yaşayan isimlerden biri olan Vida’nın açıklamaları:

'Kolay olmayacaktı ama...’

“Doğrusunu söylemek gerekirse hem saha içinde hem de saha dışında sorunları olan bir Türkiye’den böyle bir performans beklemiyorduk. İşimizin kolay olacağını tahmin ediyorduk. Ancak çok kısa sayılabilecek sürede o kadar hızlı toparlanmışlar ve o kadar iyi bir takım haline gelmişler ki bu bizi şaşırttı.”

‘Türkiye örnek olacak’

“Türkler’in takımına verdiği destek ve pozitif enerjiyi çok net bir şekilde hissettik. Beklentimizin dışındaki bu yenilgi bize çok şey öğretti. Bizim adımıza grupta umutsuzluğa yer yok. Ancak bunu tıpkı Türkiye gibi kısa sürede toparlanarak sahada kanıtlamamız gerekiyor. Eğer ki yaşadıklarımızdan gereken dersleri çıkartabilirsek her şey yoluna girecektir.”

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