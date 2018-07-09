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Vida'dan sürpriz talep! Beşiktaş'a haber yolladı

2018 Dünya Kupası’nda, Hırvatistan formasıyla Rusya karşısındaki performansı ile yıldızlaşan Domagoj Vida menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber yolladı. 29 yaşındaki oyuncu, kendisi için gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Vidadan sürpriz talep! Beşiktaşa haber yolladı

Bir yandan Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la yarı finale çıkmanın heyecanını yaşayan Domagoj Vida, diğer yandan da kariyeriyle ilgili planlamalar yapıyor. Rusya karşısında ortaya koyduğu futbol ve birisi penaltılarda olmak üzere attığı iki golle takımının son dörde kalmasında başrol oynayan tecrübeli stoperin menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine, "Beni satın, herkes kazansın" mesajını yolladığı öğrenildi. Vida'nın, geçen sezonun devre arasında geldiği siyah-beyazlı takımda yedek kalmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu ve kendisine yönelik tekliflerin kulüp tarafından değerlendirilmesini istediği belirtildi. Beşiktaş'ta senede 3 milyon Euro kazanan Vida ile İngiltere Premier Lig ekipleri West Ham, Fulham ve Everton ilgileniyor… Şimdiye kadar gelen en ciddi teklif ise 18 milyon Euro ile Everton'dan.. Ancak bu rakam Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a göre yeterli değil. Orman, oyuncuyu 25-30 milyon Euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor ve bu konuda aceleci davranmıyor.

FIFA'DAN VİDA'YA UYARI

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida, Rusya'yı eledikleri maç sonrası yaptığı tezahürat nedeniyle başını derde soktu. Sosyal medyada dolaşan videoda takımın scoutlarından Ognjen Vukojevic ile birlikte "Yaşasın Ukrayna! Bu galibiyet Ukrayna için" diye bağıran Vida, Rusların tepkisini çekti. FIFA ise Vukojevic ve Vida hakkında soruşturma başlattı. Vida tepkiler üzerine, "Rus halkına saygılıyım. Söylemim Ukraynalı arkadaşlarım için bir şakaydı. Futbol politikanın dışında tutulmalı" dedi. FIFA, Vida'yı sadece uyarmakla yetindi. Hırvat oyuncu, İngiltere ile oynanacak yarı final maçında takımdaki yerini alabilecek.

FRANSIZLAR ÖVDÜ

Domagoj Vida'nın ortaya koyduğu futbol, Fransa basını tarafından takdirle karşılandı. Basında Hırvat stoper için "Artem Dzyuba gibi bir santrforu, partneri ile iyi yardımlaşarak durdurmasını bildi. Hem savunma hem de hücumda takıma katkı sağladı. Performansı göz kamaştırıcıydı" ifadeleri kullanıldı.

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Sabah

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