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Vida için yeni teklifle geliyorlar

Beşiktaş’ın yıldız stoperi Domagoj Vida için 14 milyon Pound’luk (120 milyon TL) teklifi kabul edilmeyen İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, pes etmiyor.

Vida için yeni teklifle geliyorlar

Beşiktaş’ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kazandırdığı Domagoj Vida, hem Beşiktaş’ta hem de Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözdesi olmuştu.

29 yaşındaki stoper için birçok iddia ortaya atılmış ancak Vida, yoluna Beşiktaş’la devam etmişti.

İlk teklif geri çevrildi

Geçtiğimiz transfer döneminde Vida’ya resmi yollardan gelen tek teklifin, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth’tan olduğu ortaya çıktı. Ada temsilcisinin, başarılı futbolcu için Beşiktaş’a 14 milyon Pound’luk (120 milyon TL) teklifte bulunduğu ancak bu önerinin hem oyuncunun Siyah-Beyazlılar’da kalma isteği hem de teklifin beklenen seviyenin altında olması sebebiyle geri çevrildiği öğrenildi.

Konuşulan rakam 172 milyon TL

Beşiktaş’tan Vida’yı almayı başaramayan Bournemouth’un şansını ara transfer döneminde de denemeye karar verdiği belirtildi. Savunma hattında; Nathan Ake, Steve Cook ve Tyrone Mings’i bulunduran ek olarak transfer yapmadıkları için genç takımdan 21 yaşındaki Jack Simpson’ı da A Takıma alan Ada ekibinin, Beşiktaş’ın stoperi konusunda ısrarlı olduğu ve Ocak ayı için de şimdiden hazırlık içinde olduğu belirtildi.

İngiliz temsilcisinin bu kez daha yüksek bir bonservis bedeliyle Kartal’ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'inde Pepe'yle birlikte görev verdiği futbolcu için Beşiktaş'ın 20 milyon Pound'luk (172 milyon TL) değer biçtiği konuşuluyor.

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