Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.

DÜNYA Kupası’nda süper bir performans ortaya koyan Beşiktaş’ın stoperi Vida’nın finallerden sonra elde tutulması çok zor. Birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip ise Everton. Geçen sezon Cenk Tosun’u transfer eden Everton, Vida’yı da renklerine katmak istiyor. iki kulüp arasında menajerler vasıtasıyla sürdürülen görüşmelerde yazılı teklif olmadı.

YAKIN TAKİBE ALDILAR

Bu ortamda Everton taraftarı ise Vida’yı başkasına kaptırmamak için yoğun baskı yapıyor. Sosyal medyadan Vida hakkında, “Mutlaka alınmalı” yorumları yapan taraftarlar, Dünya Kupası’nda yakından izledikleri Hırvat oyuncuyu çok beğendiklerini de belirtiyorlar. Yönetim de satma yanlısı.

Akşam