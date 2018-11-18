Verin Niasseı parlatalım

Bu sezon Premier Lig'de 12 haftada sadece 48 dakika şans bulabilen Niasse'a talip olan Sarı-Kırmızılılar, Everton yönetimiyle görüşerek, "Bize kiralayın, Niasse'ı en iyi günlerine geri döndürelim" mesajını iletecek.

Devre arasında kadrosuna iki forvet takviyesi birden yapacak olan Galatasaray'ın gözüne kestirdiği isimlerden biri de Oumar Niasse'tı. Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir Senegalli forvetle görüşme halinde ve prensip açısından hiçbir sorun bulunmuyor ancak Everton'ın, Niasse'ı bir başka Premier Lig kulübüne satma planı var. Buna karşın 12 haftası geride kalan ligde sadece 48 dakika şans bulabilen 28 yaşındaki forvet için beklenen teklifler henüz gelmedi. Galatasaray Yönetimi de tam bu noktada Everton'la temasa geçerek, "Bize kiralayın, Niasse'ı oynatıp parlatarak en iyi günlerine döndürelim" mesajını iletecek.