"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 2-2'lik Galatasaray derbisinde devre arası ve maç sonunda soyunma odasına damga vurdu.
Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

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Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
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21 yaşındaki Rus model Helga Lovekaty, harika fiziği ve güzelliği ile göz dolduruyor.
Tam bir saksofon ustası!

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"Verin Niasse'ı parlatalım"

Bu sezon Premier Lig'de 12 haftada sadece 48 dakika şans bulabilen Niasse'a talip olan Sarı-Kırmızılılar, Everton yönetimiyle görüşerek, "Bize kiralayın, Niasse'ı en iyi günlerine geri döndürelim" mesajını iletecek.

Verin Niasseı parlatalım

Devre arasında kadrosuna iki forvet takviyesi birden yapacak olan Galatasaray'ın gözüne kestirdiği isimlerden biri de Oumar Niasse'tı. Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir Senegalli forvetle görüşme halinde ve prensip açısından hiçbir sorun bulunmuyor ancak Everton'ın, Niasse'ı bir başka Premier Lig kulübüne satma planı var. Buna karşın 12 haftası geride kalan ligde sadece 48 dakika şans bulabilen 28 yaşındaki forvet için beklenen teklifler henüz gelmedi. Galatasaray Yönetimi de tam bu noktada Everton'la temasa geçerek, "Bize kiralayın, Niasse'ı oynatıp parlatarak en iyi günlerine döndürelim" mesajını iletecek.

Manuel Fernandes bombası

Manuel Fernandes bombası

Eyvah! Yine aynı senaryo

Eyvah! Yine aynı senaryo

Galatasaray Anthony Modeste'yi bu kez alıyor

Galatasaray Anthony Modeste'yi bu kez alıyor


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Eyvah! Yine aynı senaryo

Eyvah! Yine aynı senaryo

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"Verin Niasse'ı parlatalım"

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Galatasaray Anthony Modesteyi bu kez alıyor

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