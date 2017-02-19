Van Persiede son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Van Persie'nin menajeri çarşamba günü Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Sao Paulo kulübü yetkilileriyle bir araya gelecek.

Brezilya ekibi, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2018'den itibaren geçerli olmak üzere Van Persie'ye 1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

33 yaşındaki golcünün adı ara transfer döneminde de Sao Paulo ile anılmıştı. Krasnodar maçının kadrosunda yer almayan Robin van Persie sarı lacivertli ekipten yıllık 4.9 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

Ajansspor