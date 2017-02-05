Van Persie: "Tosic aşırı tepki verdi"

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Vodafona Arena'da 1-0 yenerek elediği Ziraat Türkiye Kupası maçında golü atan Hollandalı yıldızı Robin van Persie, galibiyetinin ardından konuştu. Robin van Persie, "İyi bir maç oldu, maçın ilk yarısında kompakt olmalıydık. Kırmızı kart sonrası oyunu kontrolümüze aldık. Hedefimiz kazanmaktı. Bugün sahada güzel bir oyun ortaya koyduk. Golü attık, şükürler olsun. 1-0'ı korumayı başardık. Hedefimiz kazanmaktı, takımımızla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. Bence Tosic'in pozisyonu net kırmızı kart. Ben kendime alan oluşturmaya çalıştım Tosic de blok yapmaya çalışıyordu o buna aşırı tepki verdi ve kırmızı kart gördü" dedi.

Devre arası koridorlarda yaşananlarla ilgili olarak ise Van Persie, "Bazı oyuncular çığlık çığlığa bağırıyordu ama bunlar beni çok ilgilendirmiyordu. Bazen böyle şeyler olur bence bir sorun yok" dedi.