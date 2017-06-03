Valbuenaya servet!

Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.
RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.
Gomis'in maliyeti belli oldu

Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.

Valbuenaya servet!

Sarı-Lacivertliler’de yeni sezonun ilk transferi, daha önce anlaşma sağlanan Mehmet Ekici olacak. Fenerbahçe ikinci bombayı ise Lyon’lu Mathieu Valbuena ile patlatmaya hazırlanıyor.

Tarafların bu transfer için her konuda anlaşma sağladıkları ve işin resmi açıklamaya kaldığı öğrenildi. Fransız basını ise Fenerbahçe ile 33 yaşındaki oyuncu arasındaki anlaşmanın detaylarını paylaştı. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler, Valbuena’yla 3 sezonluk sözleşme imzalayacak.

Deneyimli futbolcuya senelik en az 3 milyon Euro ödeneceği (12 milyon TL), bonuslarla birlikte Fransız yıldızın 3 senelik maliyetinin 10 milyon Euro’yu (40 milyon TL) geçeceği öne sürüldü. Fenerbahçe’nin Valbuena’nın kulübü Lyon’a ise 2 ila 3 milyon Euro arasında bir ödeme yapması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a rest!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a rest!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den flaş karar!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den flaş karar!

RvP'den yine aynı bahane! Sergen Yalçın da itiraf etmişti!

RvP'den yine aynı bahane! Sergen Yalçın da itiraf etmişti!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Valbuenaya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Aziz Yıldırımdan Advocaata rest!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a rest!

Dick Advocaat’ın Süper Lig bitmeden Hollanda’ya dönme talebini reddeden başkan, Adana maçında oynayamayacak isimlere de “Önce 3. olalım sonra gidersiniz” dedi.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçeden flaş karar!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den flaş karar!

Yabancı oyuncuların birçoğu ayrılacağı için ilk etapta yerlilerle bu durumun konuşulması planlanıyor. Özellikle de performans veremeyen isimlerden başlanacak.
RvPden yine aynı bahane! Sergen Yalçın da itiraf etmişti!

RvP'den yine aynı bahane! Sergen Yalçın da itiraf etmişti!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Michy Batshuayi müjdesi! İş Chelseaye kaldı...

Michy Batshuayi müjdesi! İş Chelsea'ye kaldı...

Belçikalı yıldız, yeni sezonda başka bir kulübe kiralık olarak gideceğini söyledi, “Hangi takımda oynayacağımı bilmiyorum. Buna Chelsea karar verecek. Kulübüm nereyi isterse oraya giderim” diye konuştu.
Fenerbahçede sıcak saatler! Lens...

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Lens...

Yönetim Jeremain Lens’i transfer etmekten vazgeçti. Bunun en önemli sebebi ise Hollandalı futbolcunun maliyeti...
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman Fenerbahçe ile...

Mehmet Demirkol: "Aykut Kocaman Fenerbahçe ile..."

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi.
Tüm camia bunu konuşuyor: Lens bitmiş!

Tüm camia bunu konuşuyor: "Lens bitmiş!"

Önceki gün Başkan Fikret Orman, dün de teknik direktör Şenol Güneş açık açık ‘Lens’ ismini transfer cümlelerinin içinde telaffuz etti, Siyah- Beyazlılar’ı heyecan sardı.
Şenol Güneşten itiraf: Aziz Yıldırım ile görüştük

Şenol Güneş'ten itiraf: Aziz Yıldırım ile görüştük

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci şampiyonluk sezonunun öyküsünü anlattı.
İşler karıştı! Kim, kaç ön eleme oynayacak?

İşler karıştı! Kim, kaç ön eleme oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nı Konyaspor'un kazanması ile Antalyaspor'un Avrupa şansı kalmazken Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra ön eleme oynayacak.
Son aday Samir Nasri

Son aday Samir Nasri

Valbuena’yı bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, gözünü Manchester City’nin yıldızı Nasri’ye dikti. Sarı- Lacivertliler, Fransız oyuncuyu 1 yıllığına...
Bir gün Şampiyonlar Ligini kazanacağız

"Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Dergisi’nin Haziran sayısında açıklamalarda bulundu....
Volkan Demirelde şok gelişme!

Volkan Demirel'de şok gelişme!

Yeni sözleşme için masaya oturan Volkan Demirel, ücret konusunda inisiyatifi yönetime bıraktı. 15 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen...
Volkan Demirele: Son derece antipatik, sevimsiz birisin

Volkan Demirel'e: "Son derece antipatik, sevimsiz birisin"

Ahmet Çakar, son 1 haftada yaşanan önemli spor olaylarını değerlendirdi....
Kjaerin neden İtalyaya gittiği ortaya çıktı!

Kjaer'in neden İtalya'ya gittiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, bugün İtalya'ya gitti....
Emenike ırkçı saldırılara cevap verdi!

Emenike ırkçı saldırılara cevap verdi!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emenike, sosyal medya üzeridnen gelen ırkçı tepkileri Instagram hesabından yayınladı. Emenike, taraftarların bu saldırılarına...