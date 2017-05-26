Valbuenanın maliyeti dudak uçuklattı!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından ikinci transferini yaptı.

O.Lyon'un yıldızı Valbuena ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Lyon kulübünü de ikna etmiş durumda.

Valbuena transferinde Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak rakam da şekillenmiş durumda. Fenerbahçe Valbuena'ya 3 yıl için toplam 12 milyon Euro ödeyecek. Lyon'un kasasına girecek rakam ise 3 milyon Euro olacak. Fransız yıldızın maliyeti 60 milyon TL'yi bulacak.

Yıldız futbolcunun yüksek maliyetine rağmen, F.Bahçe taraftarı sosyal medyada "Bu transferle hedefi 12'den vurduk" diyerek memnuniyeti dile getirdi.

Lyon kulübünden yıllık net 3.5 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki Valbuena'nın Fransız kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Fenerbahçe'ye imza attığında sözleşmesi 35 yaşında sona erdiğinde yıllık 4 milyon Euro para olan bir oyuncu olacak ki bu son derece kabul edilebilir bir durum.

EURO 2016'da forma giyen ve toplam 52 kez milli olan Valbuena bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırmıştı.

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