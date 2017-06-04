Valbuenadan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Valbuena Instagram hesabından Fenerbahçeliler'i heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan ve transferine kesin gözüyle bakılan Valbuena, Instagram hesabından Fenerbahçeliler'i heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcu, Instagram'ının anlık kısmında siyah arka plan üstüne 3 nokta ve kuş resmi ikonunu koydu. Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve kısa zamanda sosyal medyanın gündemine girdi.

Valbuena bu sezon 30 lig maçında Lyon ile 8 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.