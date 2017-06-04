Valbuenadan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.
RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.

Valbuena'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Valbuena Instagram hesabından Fenerbahçeliler'i heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Valbuenadan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan ve transferine kesin gözüyle bakılan Valbuena, Instagram hesabından Fenerbahçeliler'i heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcu, Instagram'ının anlık kısmında siyah arka plan üstüne 3 nokta ve kuş resmi ikonunu koydu. Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve kısa zamanda sosyal medyanın gündemine girdi.

Valbuena bu sezon 30 lig maçında Lyon ile 8 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi yarın başlıyor!

Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi yarın başlıyor!

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe'ye Faslı fırtına!

Fenerbahçe'ye Faslı fırtına!


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Fenerbahçede ikinci Aykut Kocaman dönemi yarın başlıyor!

Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi yarın başlıyor!

Şampiyonluğa çok önceden havlu atan ve bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, Aykut hocasına geri dönüyor. Sarı Lacivertliler'de Aykut kocaman dönemi yarın başlıyor.
Valbuenadan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Valbuena'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Valbuena Instagram hesabından Fenerbahçeliler'i heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Fenerbahçeye Faslı fırtına!

Fenerbahçe'ye Faslı fırtına!

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Valbuenaya servet!

Valbuena'ya servet!

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