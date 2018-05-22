Valbuenadan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Aykut Kocaman’la yıldızı barışmayan Mathieu Valbuena’dan çok konuşulacak sözler.

Düzenli ilk 11 başladığı Fenerbahçe'de sonradan yedek kulübesine hapsolan ve dış basına verdiği röportajlarda "Neden yedek kaldığımı anlamıyorum. Bunu hocamıza sorun" diyerek serzenişte bulunan Valbuena, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istiyor ama bir şartla!...

Fransız futbolcunun yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde Türkiye ve F.Bahçe'yi çok sevdiğini ancak teknik direktör Aykut Kocaman'la anlaşamadığını söylediği belirtildi. Hatta tecrübeli orta sahanın, menajerine de "Burada mutluyum, devam etmek istiyorum ama Aykut hoca kalırsa bana kulüp bul" dediği kaydedildi.

33 yaşındaki futbolcunun, hocanın durumunu takip ettiği, takımda kalması halinde kesin ayrılık kararı aldığı gelen haberler arasında.

Mathieu Valbuena, 8 gol, 16 asistle bu sezon Fenerbahçe'ye en çok gol katkısı sağlayan isim oldu.

Taraftarı alkışlamıştı

Sarı-lacivertli takım ligin son maçını evinde Konyaspor'a karşı oynamış, maç sonu herkes soyunma odasına giderken sahada kalan Valbuena tribünleri alkışlamış, taraftar da aynı şekilde karşılık vermişti.

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