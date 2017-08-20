Valbuena: Çok hata yapıyoruz

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Valbuena, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Valbuena şunları söyledi:

"Çok üzgünüz gerçekten. Vardar karşısında almış olduğumuz mağlubiyetin ardından ligde ilk kez seyircimizin karşısına çıktık. Maçın son dakikasına kadar mücadelemizi sürdürdük ama yetmedi.

Çok hata yapıyoruz. Bu hataları değerlendirirken takım olarak değerlendirmek lazım. Bir sorumluluk varsa hepimizin sorumluluğudur. Şu anda tabii ki düzeltmemiz gereken bazı küçük hatalar var. Bunları mutlaka düzeltmemiz lazım. Çok fazla yeni oyuncudan kurulu bir takımız. Bunu da unutmamak lazım.

Kendimizi zor bir duruma soktuk. Bunun farkındayız. Çok büyük efor sarf ettik. 3 gün içerisinde toparlanıp önümüze bakmak zorundayız. Vardar maçını kazanacak kapasitemiz var. Taraftarımızın beklentisi yüksek. Bunun bilincindeyiz."