Vagner Loveun maç sonrası görüntüsü tepki çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından yabancı kontenjanı nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan ve müsabakayı tribünden izleyen Vagner Love'un, maç sonu objektiflere gülerken yakalanması siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yabancı kontenjanı nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosuna alınmayan Vagner Love'un karşılaşma sonrası stattan gülerek ayrılması dikkat çekti.

Beyaz TV'nin haberine göre, Fikret Orman, Şenol Güneş ve futbolcuların son derece üzgün, sinirli olduğu maçın ardından müsabakayı tribünden takip eden Vagner Love'un maç sonunda gülerek objektiflere yakalanması siyah beyazlı taraftarların da tepkisini çekti.