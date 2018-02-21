Vagner Lovedan beklenmedik itiraf

Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Vagner Love, Brezilya basınına yaptığı açıklamada önemli bir transfer itirafında da bulundu.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love, Brezilya basınına verdiği röportajında transfer süreci ve geleceği hakkında konuştu.

Vagner Love, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılık dönemini anlatırken, Beşiktaş'a transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli golcü oyuncu önceliğinin Brezilya'ya dönmek olduğunu ifade ederken ''Flamengo beni bonservisimle almak için teklif yapmadı. Flamengo'nun böyle bir teklifi olsaydı kesinlikle Brezilya'ya geri dönecektim. Önceliğim buydu'' dedi.

Beşiktaş'ta Talisca, Quaresma, Pepe ve Adriano tarafından çok iyi karşılandığını söyleyen Vagner Love ''Flamengo benim için Alanyaspor'a para ödeyemedi ama Beşiktaş böyle bir teklifte bulundu. Büyük bir kulüpte yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için güzeldi. Takımda Adriano, Talisca, Pepe, Quaresma beni çok iyi karşıladı. Beni çok rahat hissettirdiler'' ifadelerini kullandı.

VAGNER LOVE: ''EĞER BREZİLYA'YA DÖNERSEM...''

Bir gün Brezilya'ya dönerse daha önce forma giydiği takımlarda oynamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Vagner Love, ''Palmeiras, Flamengo ve Corinthians bana her zaman kapılarını açan kulüpler. Eğer bir gün geri dönersem bu saydığım takımlardan birinde oynamaktan mutluluk duyarım'' dedi.