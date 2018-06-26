Vagner Lovea Süper Ligden talip var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’a, Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Rizespor talip oldu.



Karadeniz temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için kiralama önerisinde bulunduğu ve Siyah-Beyazlılar’a 500 bin Euro önerdiği kaydedildi.



Ancak deneyimli isme 2 milyon Euro maaş ödeyen Beşiktaş’ın, bundan dolayı teklifin yükseltilmesi halinde olumlu geri dönüş yapılabileceğini ilettiği belirtildi.

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