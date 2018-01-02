Vagner Love ile ilk temas kuruldu

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Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi üzerine Aytemiz Alanya’nın 33 yaşındaki forvetine gözünü dikti. Tek sorun, 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi.

Cim Bom’dan Vagner Love bombası... Bafetimbi Gomis’e hem alternatif olacak hem de onunla birlikte forma giyebilecek bir forvet arayışı içinde olan Sarı-Kırmızılılar’ın, gözünü Aytemiz Alanyaspor’un 33 yaşındaki forvetine diktiği öğrenildi. Galatasaraylı yöneticilerin, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temas kurarak ilk girişimi başlattığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş’ın da gündeminde

Ancak Galatasaray için bu transfer harekatı hiç kolay olmayacak. Çünkü tecrübeli futbolcu aynı zamanda Beşiktaş’ın da gündeminde. Üstelik Love daha sezon başında kulübüyle sözleşme yeniledi ve 2020 yılına kadar kontratı var. Ayrıca daha önce de mukavelesinde bulunan 5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesinin, yeni kontrata da eklendiği belirtiliyor.

Fatih hoca çok istiyor

Buna karşın Sarı- Kırmızılılar Love transferine kararlı. Bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 10 gol atmayı başaran Vagner Love’un, tecrübesi, yeteneği ve gol yollarındaki etkisiyle, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Özellikle teknik direktör Fatih Terim’in bu transferi çok istediği bildirildi.

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