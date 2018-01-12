Vagner Love depremi

Alanyaspor'dan alacaklarının ödenmemesi sebebiyle ayrıldığı iddia edilen Vagner Love, Flamengo ile masaya oturdu.

Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love şoku yaşanıyor. 33 yaşındaki forvet, 2020 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Alanyaspor'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılığın gerekçesi de belli oldu. Brezilya basınının iddiasına göre; Süper Lig ekibinin iki aydır maaşını ödememesi nedeniyle rahatsız olan golcü futbolcu, ülkesinde Flamengo ile anlaşmaya vardı.

Gazeteler, Love'un parasını alamamasını koz olarak kullanacağını öne sürdü.

Öte yandan Vagner Love, Türkiye'ye doğru yola çıktığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve, "Flamengo'nun bir ilgisi var. Şimdi yolculuk zamanı. Türkiye'de başkanın ne kadar vereceğini göreceğiz. Zor olacağı kesin. Sözleşmemi yenilediğimden bu yana 5 ay geçti. İyimseriz, bakacağız. Benim kalbim Flamengo için atıyor, Flamengo benim takımım. Maaşta yaşanan gecikme, serbest kalmak için bir neden olarak görülmüyor. Taraflar, Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak ve başkan ile aramızdaki ilişki de önemli olacak. " ifadelerini kullandı.