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Vagner Love depremi

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Gazeteler, Love'un parasını alamamasını koz olarak kullanacağını öne sürdü.

Öte yandan Vagner Love, Türkiye'ye doğru yola çıktığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve, "Flamengo'nun bir ilgisi var. Şimdi yolculuk zamanı. Türkiye'de başkanın ne kadar vereceğini göreceğiz. Zor olacağı kesin. Sözleşmemi yenilediğimden bu yana 5 ay geçti. İyimseriz, bakacağız. Benim kalbim Flamengo için atıyor, Flamengo benim takımım. Maaşta yaşanan gecikme, serbest kalmak için bir neden olarak görülmüyor. Taraflar, Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak ve başkan ile aramızdaki ilişki de önemli olacak. " ifadelerini kullandı.

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