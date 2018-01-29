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Vagner Love Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Vagner Love Beşiktaşta

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın transfer sürecini tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza'nın (Vagner Love) transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. Vagner Love ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Lisansı çıkarıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Vagner Love'ın lisansı çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ve siyah-beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı oyuncunun lisansı, akşam saatlerinde çıkarıldı. Love, Türkiye Futbol Federasyonundaki takım listesinde yer aldı.

Vagner Love, Domagoj Vida'nın ardından Beşiktaş'ın devre arasındaki ikinci transferi oldu.

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Vagner Love Beşiktaş'ta

Vagner Love Beşiktaş'ta


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