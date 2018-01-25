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Vagner Love Beşiktaş'ta

Beşiktaş uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı golcü Vagner Love transferini bitirdi.

Vagner Love Beşiktaşta

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Vagner Love transferini bitirdi. Siyah-Beyazlı kulüp Alanyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Transfer bugün ya da yarın resmen açıklanacak.

Beşiktaş'ta uzun süren forvet arayışları nihayet sonlandı. Alanya'da kamp kuran Beşiktaşlı yöneticiler 34 yaşındaki golcü futbolu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Mustafa Pektemek kaldı

Alanyaspor Beşiktaş'ın takasta önerdiği isimleri kabul etmedi. Bu nedenle Mustafa Pektemek Beşiktaş'ta kaldı.

Geçen sezon gol kralı olmuştu

2016-2017 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'a bedelsiz olarak gelen Vagner Love ilk sezonunda attığı 23 golle Süper Lig'de gol kıralı olmuştu.

Bu sezon takımı ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 33 yaşındaki golcü 10 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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