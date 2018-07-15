4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.
Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Usta ve çırak sahnede

2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric seçildi.

Usta ve çırak sahnede

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı.

En iyi kalecisi de Belçika'nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gol kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

2018 Dünya Kupası'nın kralı Harry Kane oldu

2018 Dünya Kupası'nın kralı Harry Kane oldu

Didier Deschamps tarihe geçti

Didier Deschamps tarihe geçti

Dünya Kupası Fransa'nın

Dünya Kupası Fransa'nın


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2018 Dünya Kupasının kralı Harry Kane oldu

2018 Dünya Kupası'nın kralı Harry Kane oldu

2018 Dünya Kupası'nın gol kralı, turnuvayı 6 golle tamamlayan Harry Kane oldu.
Didier Deschamps tarihe geçti

Didier Deschamps tarihe geçti

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Usta ve çırak sahnede

Usta ve çırak sahnede

2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric seçildi.
Dünya Kupası Fransanın

Dünya Kupası Fransa'nın

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