Üst üste 2. şampiyonluğu getirecek transfer

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Rusya’da görüştüğü isimler arasında yer alan Corinthians Başkanı Andrade’den, Romero’yu talep ettiği öğrenildi.

İSVİÇRE kampı öncesi Rusya’ya çıkarma yapan Fatih Terim’in pek çok önemli menajer, yönetici ve teknik adamla görüştüğü ortaya çıktı. Bunlardan biri de Corinthians Başkanı de Andrade’ydi. Terim, Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero’yu çok beğendiğini söyledi. Brezilya ekibinin başkanı ise Paraguaylı’dan kendilerinin de büyük beklentileri olduğunu anlattı.

UZATIP KİRALAYABİLİRLER

2019’a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması mümkün görünmüyor. Çünkü kiralama bitimi boşa çıkacak. Ancak Corinthians, Romero’yla mukavele yenileme görüşmeleri yapıyor. Eğer her şey yolunda giderse oyuncuyu 1 yıl G.Saray’a kiralayabilirler. Romero, Şampiyonlar Ligi’nde parlayıp, fiyatını yükseltebilir. Bu da Corinthians’ın işine gelir.

Muslera yıkılmış!

FRANSA’DAN hatalı gol yediği için eleştirilen Muslera’nın büyük acılar yaşadığı ortaya çıktı. G.Saray’ın Uruguaylı kalecisinin, Portekiz’i eledikleri gün amcasını trafik kazasında kaybettiği, iki gün sonra da büyükannesinin vefat haberini aldığı öğrenildi. 4 gün sonra ise Fransa önüne çıktı!

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