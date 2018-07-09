Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.

Üst üste 2. şampiyonluğu getirecek transfer

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Rusya’da görüştüğü isimler arasında yer alan Corinthians Başkanı Andrade’den, Romero’yu talep ettiği öğrenildi.

Üst üste 2. şampiyonluğu getirecek transfer

İSVİÇRE kampı öncesi Rusya’ya çıkarma yapan Fatih Terim’in pek çok önemli menajer, yönetici ve teknik adamla görüştüğü ortaya çıktı. Bunlardan biri de Corinthians Başkanı de Andrade’ydi. Terim, Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero’yu çok beğendiğini söyledi. Brezilya ekibinin başkanı ise Paraguaylı’dan kendilerinin de büyük beklentileri olduğunu anlattı.

UZATIP KİRALAYABİLİRLER

2019’a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması mümkün görünmüyor. Çünkü kiralama bitimi boşa çıkacak. Ancak Corinthians, Romero’yla mukavele yenileme görüşmeleri yapıyor. Eğer her şey yolunda giderse oyuncuyu 1 yıl G.Saray’a kiralayabilirler. Romero, Şampiyonlar Ligi’nde parlayıp, fiyatını yükseltebilir. Bu da Corinthians’ın işine gelir.

Muslera yıkılmış!

FRANSA’DAN hatalı gol yediği için eleştirilen Muslera’nın büyük acılar yaşadığı ortaya çıktı. G.Saray’ın Uruguaylı kalecisinin, Portekiz’i eledikleri gün amcasını trafik kazasında kaybettiği, iki gün sonra da büyükannesinin vefat haberini aldığı öğrenildi. 4 gün sonra ise Fransa önüne çıktı!

Galatasaray'da Muğdat Çelik'ten sonra bir transfer daha

Galatasaray'da Muğdat Çelik'ten sonra bir transfer daha

Cimbom Rodrigues'e gelen teklifi beğenmedi

Cimbom Rodrigues'e gelen teklifi beğenmedi

Trezeguet'nin alternatifi hazır

Trezeguet'nin alternatifi hazır


 

Akşam

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Üst üste 2. şampiyonluğu getirecek transfer

Üst üste 2. şampiyonluğu getirecek transfer

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Rusya’da görüştüğü isimler arasında yer alan Corinthians Başkanı Andrade’den, Romero’yu talep ettiği öğrenildi.
Galatasarayda Muğdat Çelikten sonra bir transfer daha

Galatasaray'da Muğdat Çelik'ten sonra bir transfer daha

Galatasaray, Muğdat Çelik'in ardından Yuto Nagatomo transferinde de mutlu sona ulaştı.
Cimbom Rodriguese gelen teklifi beğenmedi

Cimbom Rodrigues'e gelen teklifi beğenmedi

Spartak Moskova kanat oyuncusu için 9 milyon euroluk bir teklifle G.Saray’ın kapısını çaldı. Cim-Bom teklifi düşük buldu.
Trezeguetnin alternatifi hazır

Trezeguet'nin alternatifi hazır

Galatasaray, uzun süredir temasta olduğu Trezeguet'te pürüz çıkması halinde B planını yaptı. Cimbom'un, Umar Aminu için Osmanlıspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.
Ryan Donk Galatasarayın verdiği parayı beğenmedi

Ryan Donk Galatasaray'ın verdiği parayı beğenmedi

Ryan Donk kendisine önerilen yıllık 5 milyon TL'den bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyi reddetti.
Galatasaraydan Trezeguet için son teklif

Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif

Mısırlı futbolcu için çalışmalara yeniden başlayan yönetimin yıllık 2,2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.
Galatasarayı UEFAya kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Galatasaray'ı UEFA'ya kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Bilirkişiler durumun G.Saray’ın yaptığı açıklama gibi ‘Rutin’ olmadığını, Yargı Kurulu’nun ekstra ceza verebileceğini söylüyor. Ancak ‘Men’ cezası çıkarsa F.Bahçe’nin Devler Ligi’ne alınıp alınmayacağı konusu tartışmalı.
Galatasaray UEFAdan ceza alacak mı?

Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı?

UEFA, Sarı-Kırmızılılar'la geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşmanın yeniden inceleneceğini duyurdu. Avrupa futbolunun patronu, ilk kez böyle bir uygulamaya giderken aldığı karar şaşkınlık yarattı.
Bafetimbi Gomisin isteği yönetimi şaşırttı

Bafetimbi Gomis'in isteği yönetimi şaşırttı

Çin’den 7 milyon euroluk teklif alan tecrübeli forvet, Galatasaray’dan 3.5 milyon euro olan maaşını 5.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi. Gomis, zam isteğinden vazgeçmezse yönetim gelen en iyi teklifi değerlendirilecek.
Galatasaraya Ahmed Musadan kötü haber

Galatasaray'a Ahmed Musa'dan kötü haber

Nijerya forveti Ahmed Musa, İzlanda’ya attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın istediği 25 yaşındaki futbolcunun transferi bir anda zora girdi.
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