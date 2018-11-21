Usain Bolta Süper Ligden talip var

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.

Dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu.

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı.

Son olarak Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenen Jamaikalı, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı.

Efsane atletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.

(TRT Spor)