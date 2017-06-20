Ünlü teknik direktör İstanbula transfer görüşmesine geldi

Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Atatürk Havalimanı’na gelen Le Guen, yeşil-beyazlı kulübün yöneticileri tarafından buradan bir otele götürüldü. Fransız teknik adam daha sonra bir restoranda Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, İdari Asbaşkan Fatih Pulat ve İdari Menajer Hüseyin Gedik ile yemekte bir araya geldi.

Yemekte, detayların konuşulduğu ve kesin olarak anlaşma sağlanması halinde Le Guen’in yarın Bursa’da resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.