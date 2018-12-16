Ünal Karamandan maç sonrası Beşiktaş sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

Sosa'nın sakatlığı üzerine değerlendirme yapan Karaman, "Bu haftaki maç için en büyük sıkıntının, Sosa, Yusuf ve Abdülkadir'in sakatlıkları olduğunu söyledim. Her şeye rağmen son dakikalara getirdiğimiz bir karşılaşma. Buraya kadar getirdikten sonra, bizim gibi kaliteli takımların bunu bitirmesi gerekiyor" dedi.

Beşiktaş'ın 1 puanı hak ettiğini kaydeden teknik adam, "Beşiktaş takımını da tebrik ediyorum, pes etmediler. Taraftarların desteğiyle puanı kovaladılar. Hak ettikleri 1 puanı aldıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.