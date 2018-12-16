Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.
Fabregas'ın talipleri artıyor

Fabregas'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Cesc Fabregas'a devre arası transfer dönemi için talip çıktı.
Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Forvet sıkıntısı çeken Erzurumspor, bombayı patlatıyor. Mavi-Beyazlılar, Mersin ve Kayseri formalarıyla harikalar yaratan Welliton’u getiriyor, transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’in flaş ekibi Antalyaspor’un 19 yaşındaki oyuncusu Doğukan Sinik’in peşine Almanya 1. Lig ekiplerinden Leipzig ile Schalke düştü.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ünal Karaman'dan maç sonrası Beşiktaş sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ünal Karamandan maç sonrası Beşiktaş sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

Sosa'nın sakatlığı üzerine değerlendirme yapan Karaman, "Bu haftaki maç için en büyük sıkıntının, Sosa, Yusuf ve Abdülkadir'in sakatlıkları olduğunu söyledim. Her şeye rağmen son dakikalara getirdiğimiz bir karşılaşma. Buraya kadar getirdikten sonra, bizim gibi kaliteli takımların bunu bitirmesi gerekiyor" dedi.

Beşiktaş'ın 1 puanı hak ettiğini kaydeden teknik adam, "Beşiktaş takımını da tebrik ediyorum, pes etmediler. Taraftarların desteğiyle puanı kovaladılar. Hak ettikleri 1 puanı aldıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz isyanı

Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz isyanı

Nefesleri kesen maçtan galip çıkmadı

Nefesleri kesen maçtan galip çıkmadı

Ekuban:

Ekuban: "Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ahmet Ağaoğlundan Burak Yılmaz isyanı

Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz isyanı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ünal Karamandan maç sonrası Beşiktaş sözleri

Ünal Karaman'dan maç sonrası Beşiktaş sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Nefesleri kesen maçtan galip çıkmadı

Nefesleri kesen maçtan galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor maçında 1 puanı 90+6'da attığı golle kaptı: 2-2! Karşılaşmada iki takım da birçok pozisyon yakalarken, futbolseverler eğlenceli bir mücadele izledi.
Ekuban: Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim

Ekuban: "Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim"

Trabzonspor'da oyuna sonradan girdikten sonra galibiyeti getiren ilk golü kaydeden Caleb Ekuban, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor seriye bağladı

Trabzonspor seriye bağladı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u Caleb Ekuban ve Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 22 puana yükseldi. Kayserispor ise ligde üst üste 4. kez yenilip 12 puanda kaldı.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakırın

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu.
Kulüpler Birliğinden çok konuşulacak karar

Kulüpler Birliği'nden çok konuşulacak karar

Kulüpler Birliği Vakfı, 17 takımın görüş birliğiyle Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında alınan dinlendirme kararının iptal edilmesini talep etti.
Onaziden kötü haber geldi

Onazi'den kötü haber geldi

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, sağ baldırında ikinci derece kas yaralanması tespit edilen Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Yılın takasında sona gelindi! İmzalar her an atılabilir

Yılın takasında sona gelindi! İmzalar her an atılabilir

Beşiktaş, Trabzon’un kadro dışı bıraktığı iki yıldızı Ocak ayındaki ara transferde kadrosuna katmak için Tolgay Arslan ve Tolga Zengin’i teklif edecek. Bordo-Mavililer’in de bu takasa sıcak baktığı öğrenildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları 23,24,25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....