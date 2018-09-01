Ünal Karaman: "Skoru abartmaya gerek yok"

Trabzonspor'da Ünal Karaman, farklı Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Daha iyilerini hak ediyorlar. Bir teşekkür de oyuncularıma çünkü sezon başından beri çok zor günlerden geldiler." dedi.

Karaman şöyle konuştu:

"Mütevazı bütçelerle kadro oluşturduk. Karakterli oyunculara sahibim, bugün de o karakteri sahaya yansıttılar. Daha ligin başı, çok fazla abartmaya gerek yok bu skoru. Eksiklerimiz de var, onları tamamlamaya çalışacağız."

"Maç kazandık "İyi taktik vardı", maç kaybettik "Kötü taktik vardı" düşüncesi bence artık sığ. Bugün sahada aslan gibi mücadele eden, iyi niyetli bir oyuncu grubum vardı. Hepsine teşekkür ediyorum."