Ümit Özattan olay sözler!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.
Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.

Ümit Özat'tan olay sözler!

Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği ile ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ümit Özattan olay sözler!

Gençlerbirliği'den ayrılış sürecine değinen Ümit Özat, teknik adam Mesut Bakkal'a ateş püskürdü. İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Murat Cavcav ile kavgamız olmadı"

Yönetimle hiçbir sorunumuz olmadı. Başkan Murat Cavcav ile kavgamız olmadı. İstediğim her transfer yapıldı. Yok dersem, Allah adamı taş eder. Tek üzüldüğüm konu. Bu kadar güvenilip 3. haftada bu süreyi kısıtlamak. Yeni bir takım olduğumuz için zor bir süreç olacaktı. O takımın uyum sürecini aşmasına 4-5 hafta daha var. Görevden ayrılmak da normal. Her antrenör buna alışkın olmalı.

"Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir"

Mesut Bakkal benim muhattabım değil. Mesut Bakkal işiyle ilgilenecek. Sivasspor’da herkes biliyor, soyunma odasında futbolculara ana avrat küfür edip kovulduğunu. Kendi odasında şimdi kim oturuyor hepsini biliyoruz. Hastaneye başhekim olmadı. İşine bakacak. Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir. Denizlispor’da çalışırken kıraathane işletiyordu. Mesut Bakkal işine baksın, işini yapsın. Mesut Bakkal benim polemiğe gireceğim bir insan değil. Rahmetliden dolayı sustum, bu konuyla ilgili konuşmadım. Mesut Bakkal benim çapımda değil. Milli takımda hocalığımızı yaptı. Senin yapacağın iş bu açıklamalar değil. Geçen yılda köy kıraathanesiydi. Son 10 yılın en iyi derecesini yaptık. Mesut Bakkal'ın bunları konuşması doğru değil. Çalışmalarımla ilgili plan yaparım ama geleceğimle ilgili plan yapmam.

Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Ümit Özat'a şok sözler:

Ümit Özat'a şok sözler: "Amele..."


 

Ajansspor

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ümit Özattan olay sözler!

Ümit Özat'tan olay sözler!

Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği ile ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve bu sezon ilk kez kazandı.
Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Ümit Özata şok sözler: Amele...

Ümit Özat'a şok sözler: "Amele..."

Şu anda Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Kulusic, eski hocası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'a Twitter üzerinden yüklendi.
İki yıllık imzalar atıldı!

İki yıllık imzalar atıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Serdar Gürlerin yeni takımı belli oldu!

Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu.
Ümit Özat: Bir daha elini öpmem

Ümit Özat: "Bir daha elini öpmem"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, telefonla bağlandığı televizyon programında Şenol Güneş'in kendisi hakkında söylediği sözlerle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Kartal zirvede tek başına: 3-0

Kartal zirvede tek başına: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Beşiktaş, Gençlerbirliğini Oğuzhan, Talisca ve Ryan Babel'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve ikinci sıradaki Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray yine 90da kazandı!

Galatasaray yine 90'da kazandı!

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması deyim yerindeyse 'nefesleri kesti.' 5 gol, 3 penaltının olduğu müthiş mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karabükspora evinde yan bakılmıyor!

Karabükspor'a evinde yan bakılmıyor!

Süper Lig'de 22. hafta maçında Karabükspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Gençlerbirliğine Sloven forvet

Gençlerbirliği'ne Sloven forvet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sloven forvet Etien Velikonja’yı renklerine bağladı....
İbrahim Üzülmezden ayrılık açıklaması

İbrahim Üzülmez'den ayrılık açıklaması

Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez, açıklamalarda bulundu....
İbrahim Üzülmezin derbideki favorisi...

İbrahim Üzülmez'in derbideki favorisi...

Beşiktaş’ın unutulmaz isimlerinden ‘Deli’ lakaplı eski futbolcusu İbrahim Üzülmez, yarın oynanacak derbinin favorisinin Siyah-Beyazlı takım olduğunu söyledi....
10 gole, 1 düğün

10 gole, 1 düğün

Gençlerbirliği’nin genç yıldızı İrfan Can Kahveci ile teknik direktör İbrahim Üzülmez ilginç bir iddiaya girdi....
Gençlerbirliği lige iyi başladı: 2-0

Gençlerbirliği lige iyi başladı: 2-0

Süper Lig'in birinci hafta maçında Gençlerbirliği kendi sahasında Gaziantepspor'u 2-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı....