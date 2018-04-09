Ümit Özat Fatih Terime teşekkür etti, Şenol Güneşe atıf yaptı

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Ümit Özat Fatih Terim'e teşekkür etti, Şenol Güneş'e atıf yaptı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçının sonrasında konuştu.

Ümit Özat Fatih Terime teşekkür etti, Şenol Güneşe atıf yaptı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Fatih Terim'e teşekkür eden Özat, "Kazanınca konuşmak kolay, tam da bunları hesaplamıştık aslında. Fatih hocaya çok teşekkür ediyorum, maçtan sonra gelip, tebrik etti ve büyük olgunluk gösterdi. Bu durumda olup herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şey. Büyük bir klas, olgunluk." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ile arasının kötü olması nedeniyle bu maçta kötü bir sonuç alması durumunda eleştirileceğinin farkında olduğunu belirten teknik adam, "Biz bugün kaybedebilirdik ve birçok dedikodu ortaya atılabilirdi. Yok Şenol hocayla kavgalı da, şöyle de... Bizlere de insanların saygı duyması lazım. Tersi bir sonuç olsa, ne eleştirilere maruz kalacaktık. Hiçbir antrenör kaybetmek istemez. Babama karşı oynasam yine kazanmak isterim." diye konuştu.

Galatasaray'ı yıkan adam konuştu

Galatasaray'ı yıkan adam konuştu

Aslan, başkentte ağır yaralı

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Başakşehir'i stres bastı


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Galatasarayı yıkan adam konuştu

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