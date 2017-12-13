Ümit Özat Eljif için Fenerbahçenin kapısını çaldı

Ligde kötü günler geçiren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için harekete geçecek.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, Fenerbahçeli yıldıza talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe devre arasında kontenjan sıkıntısını aşamazsa genç yıldızı Eljif Elmas’a lisans çıkartamayacak. Bu durumda Makedon oyuncu, Süper Lig’den başka bir takıma kiralanacak. Fenerbahçe’de yıllarca kaptanlık yapan ve şu anda Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ümit Özat’ın Elmas’a talip olduğu iddia edildi.

Özat’ın, genç oyuncuyu Aziz Yıldırım’dan bizzat isteyeceği öğrenildi.