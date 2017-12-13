Ümit Özat Eljif için Fenerbahçenin kapısını çaldı

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.
Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi.
Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.
"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.

Ümit Özat Eljif için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Ligde kötü günler geçiren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için harekete geçecek.

Ümit Özat Eljif için Fenerbahçenin kapısını çaldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, Fenerbahçeli yıldıza talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe devre arasında kontenjan sıkıntısını aşamazsa genç yıldızı Eljif Elmas’a lisans çıkartamayacak. Bu durumda Makedon oyuncu, Süper Lig’den başka bir takıma kiralanacak. Fenerbahçe’de yıllarca kaptanlık yapan ve şu anda Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ümit Özat’ın Elmas’a talip olduğu iddia edildi.

Özat’ın, genç oyuncuyu Aziz Yıldırım’dan bizzat isteyeceği öğrenildi.

3. hafta kovdular, şimdi yine geri aldılar!

3. hafta kovdular, şimdi yine geri aldılar!

Galatasaray Gençlerbirliği'ni 5'ledi

Galatasaray Gençlerbirliği'ni 5'ledi

Galatasaray çok farklı

Galatasaray çok farklı


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Ümit Özat Eljif için Fenerbahçenin kapısını çaldı

Ümit Özat Eljif için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Ligde kötü günler geçiren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için harekete geçecek.
3. hafta kovdular, şimdi yine geri aldılar!

3. hafta kovdular, şimdi yine geri aldılar!

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftası sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat’ı yeniden göreve getirdi.
Galatasaray Gençlerbirliğini 5ledi

Galatasaray Gençlerbirliği'ni 5'ledi

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Galatasaray çok farklı

Galatasaray çok farklı

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladı.
Kartal ağır yaralı

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Ümit Özattan olay sözler!

Ümit Özat'tan olay sözler!

Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği ile ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve bu sezon ilk kez kazandı.
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Serdar Gürler imzayı attı! Yeni takımı...

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Ümit Özata şok sözler: Amele...

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Şu anda Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Kulusic, eski hocası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'a Twitter üzerinden yüklendi.
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