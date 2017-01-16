Ümit Davala Fenerbahçeden transfer yaptı!

Terim'in gözdesi artık 3. kaleci!

Serkan Kırıntılı, Tolga Zengin gibi formda kaleciler varken Fatih Terim’in, tüm eleştirilere karşın TFF 1. Lig ekibi Adanaspor’dan milli takıma aldığı Hayrullah, Süper Lig’de forma şansı bulmak bir yana kadroya bile giremiyor!