Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.
İşte Riekerink'in yeni adresi

İşte Riekerink'in yeni adresi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'i getirmek istiyor.
Q7 için istenen para ortaya çıktı

Q7 için istenen para ortaya çıktı

Çin kulüplerinin talip olduğu Quaresma'ya Beşiktaş'tan 10 milyon euro'luk talep iletildi.
Umar Aminu sürprizi

Umar Aminu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı, şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçıyla sezona nokta koyacak Göztepe gelecek sene için kolları sıvadı.
Bilic'in yeni adresi belli oldu

Bilic'in yeni adresi belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Hırvat taktisyen Slaven Bilic'i getirmeye hazırlanıyor.
"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.

Umar Aminu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı, şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçıyla sezona nokta koyacak Göztepe gelecek sene için kolları sıvadı.

Umar Aminu sürprizi

İç transferde Dünya Kupası kadrosuna da çağrılan Portekizli kalecisi Beto ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, dış transferde de gaza bastı. Daha önce Alanya'nın Senegalli sağ beki Gassama ile söz kesen İzmir ekibinin, küme düşen Osmanlı'nın sol açığı Umar Aminu'yu da kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de oynamayı düşünmeyen ve kontratı 2020'de bitecek Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılı kurmayların önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Başkent yönetiminin ise maaş yükünden kurtulmak için değerli isimleri satacağı ve bonservisleri konusunda kolaylık sağlayacakları kaydedildi. Devre arasında Galatasaray'ın da ilgilendiği Umar, bu sezon 34 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı.

TUNA GÖRÜŞME ODASINA

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, G.Saray maçı sonrasında iç ve dış transfer harekatına hız verecek. Sepil, sözleşmeleri bitecek Teknik Direktör Tamer Tuna başta olmak üzere futbolculardan Demba Ba, Leo Schweclen, Kosanovic, kaleci Günay, kaptan Selçuk ve Tanju ile masaya oturacak. Özellikle Tamer Tuna ve Demba Ba'nın takımda kalması için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü

Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama


 

Fotomaç

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ertuğrul Sağlam Süper Lige geri döndü

Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaşta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiyeden ayrıldı

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

Dusco Tosic 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu’ya transfer oluyor. Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.
Umar Aminu sürprizi

Umar Aminu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı, şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçıyla sezona nokta koyacak Göztepe gelecek sene için kolları sıvadı.
Taliscadan ayrılık gibi açıklama

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Talisca, Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Jeremain Lense talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Quaresma için istenen para ortaya çıktı

Quaresma için istenen para ortaya çıktı

Çin kulüplerinin talip olduğu Quaresma'ya Beşiktaş'tan 10 milyon euro'luk talep iletildi.
Sosadan Beşiktaşa: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.
Atiba, Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere

Atiba, Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere

Yönetimin maç başı ödemeli yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Kanadalı orta saha Beşiktaş’tan ayrılma kararı aldı. Atiba, Göztepe ile anlaşmak üzere.
İtalyan devi, Serdar Azizin fiyatını sordu

İtalyan devi, Serdar Aziz'in fiyatını sordu

G.SARAY’DA hiç kimsenin beklemediği bir transfer teklifi ile karşı karşıya kalındı.

Roma, Trabzonspora Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma, Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma'nın Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....