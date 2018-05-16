Umar Aminu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı, şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçıyla sezona nokta koyacak Göztepe gelecek sene için kolları sıvadı.

İç transferde Dünya Kupası kadrosuna da çağrılan Portekizli kalecisi Beto ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, dış transferde de gaza bastı. Daha önce Alanya'nın Senegalli sağ beki Gassama ile söz kesen İzmir ekibinin, küme düşen Osmanlı'nın sol açığı Umar Aminu'yu da kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de oynamayı düşünmeyen ve kontratı 2020'de bitecek Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılı kurmayların önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Başkent yönetiminin ise maaş yükünden kurtulmak için değerli isimleri satacağı ve bonservisleri konusunda kolaylık sağlayacakları kaydedildi. Devre arasında Galatasaray'ın da ilgilendiği Umar, bu sezon 34 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı.

TUNA GÖRÜŞME ODASINA

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, G.Saray maçı sonrasında iç ve dış transfer harekatına hız verecek. Sepil, sözleşmeleri bitecek Teknik Direktör Tamer Tuna başta olmak üzere futbolculardan Demba Ba, Leo Schweclen, Kosanovic, kaleci Günay, kaptan Selçuk ve Tanju ile masaya oturacak. Özellikle Tamer Tuna ve Demba Ba'nın takımda kalması için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

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