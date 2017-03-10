UEFAdan şaşırtan hata!

Olympiakos - Beşiktaş maçında UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı büyük bir hata yaptı. Vincent Aboubakar'ın attığı golü UEFA farklı bir isimle duyurdu.

Olympiakos ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı maçta çarpıcı bir hata dikkat çekti. UEFA, Beşiktaş'ın Olympiakos ile attığı golde yanlış anons yaptı.

Beşiktaş, 53. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle Olympiakos deplasmanında durumu 1-1 yaptı. UEFA Avrupa Ligi hesabı, bu golü yanlış duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin hesabından Beşiktaş'ın durumu 1-1 yaptığı belirtilirken, golü atan isim Cambiasso olarak yazıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, bu tweet'e tepki gösterdi.