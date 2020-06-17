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UEFA'dan İstanbul kararı

UEFA'nın kritik toplantısında Şampiyonlar Ligi kararları belli oldu. İstanbul'da oynanması planlanan final maçı Lizbon'a alınırken, UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

UEFAdan İstanbul kararı

Şampiyonlar Ligi Final programı, bugün UEFA tarafından duyuruldu.

İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon’nda gerçekleşecek olan 8’li finalle birlikte Devler Ligi’nin kazananı belli olacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

İSTANBUL'DAKİ FİNAL 1 YIL ERTELENDİ

UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Marchetti, yerleri önceden belirlenen finallerin, birer yıl ertelemeli gerçekleştirileceğini belirtti.

Buna göre İstanbul'un ardından 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2023'te Almanya'nın Münih ve 2024'te İngiltere'nin Londra şehirleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi maçları ise Almanya’daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi’nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen’de 10-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

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