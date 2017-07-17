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UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber!

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

UEFAdan Beşiktaşa kötü haber!

UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından ötürü verilen cezayla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

UEFA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 13 Nisan'da Fransa'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı olan Lyon-Beşiktaş (2-1) karşılaşmasında çıkan olaylardan dolayı Beşiktaş'a verdiği ceza nedeniyle yapılan itirazı, UEFA Tahkim Kurulu 13 Temmuz'daki toplantısında değerlendirmiştir.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu Beşiktaş'ı aynı olayların 2 yıl içinde tekrarlanması halinde Beşiktaş'ı bir sonraki UEFA turnuvasından men etme kararı almıştır. Türk kulübü ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırılmıştır. Türk kulübüne verilen cezaların sebebi seyirci olayları, meşale yakılması ve sahaya yabancı maddelerin atılmasıdır.

Geçen haftaki toplantıda alınan karar gereği, UEFA Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetmiştir. Sonuç olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun cezası onaylanmıştır.

Beşiktaş neden UEFA'ya sevk edilmişti?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı öncesinde Fransız temsilcisi, Beşiktaş'ın bilgisi dahilinde olmadan Türk taraftarlarla yaklaşık 20 bin bilet dağıtmıştı. Maç öncesinde iki takımın taraftarları arasında çıkan olaylar sonucunda binlerce Lyon taraftarı tribünlerden sahaya inmişti. Lyon-Beşiktaş karşılaşmasının ertelenmesi gündeme gelmiş ancak UEFA, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada gecikmeli bir şekilde başlayacağını duyurmuştu. Mücadele, 45 dakikalık bir gecikmenin ardından başlamıştı.

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