4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.
Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbaba'yı Süper Lig ekibi kapıyor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor.

Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbabayı Süper Lig ekibi kapıyor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor. Emre Akbaba şu anda Türkiye'nin en değerli yerli futbolcusu. Emre'nin de bir değeri var ve biz de bu değerin karşılanmasını istiyoruz. Emre Akbaba'nın transferi için geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile anlaşmıştık ancak futbolcu da sorun çıkmıştı. Emre Akbaba için G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın tekliflerini ciddi bulmuyorum ama Başakşehir'e gidebilir" dedi.

Öte yandan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Çaykur Rize'nin hocası İbrahim Üzülmez kampta Emre sohbeti yaptı. İbrahim Üzülmez'in "Emre'yi takımda tutamazsınız" sözlerine başkan Çavuşoğlu "Emre'yi isteyen çok da paraları yok. Takas diyorlar. Kimle takas edeceğiz? Eren Derdiyok 2 milyon euro alıyor" cevabını verdi.

Süper Lig'i sallayacak yılın takası

Süper Lig'i sallayacak yılın takası

Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi


 

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Üç büyüklerin gözdesi Emre Akbabayı Süper Lig ekibi kapıyor

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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba'yı transfer etmek istiyor.
Süper Ligi sallayacak yılın takası

Süper Lig'i sallayacak yılın takası

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Medipol Başakşehir bombayı patlattı

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Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

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Serdar Taşçı transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

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Selçuk İnan bombası

Selçuk İnan bombası

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