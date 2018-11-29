Twitterda açık açık Galatasarayın kuyusunu kazdılar

Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova kulüplerinin sosyal medya hesapları üzerinde dün gece skandal mesajlar paylaşıldı.

Alman ekibinin İngilizce Twitter hesabı üzerinden ilk olarak “Lokomotiv’in galibiyeti sayesinde üst tura yükseldik” mesajı paylaşıldı.

Rus ekibinin İngilizce Twitter hesabından buna “O zaman 11 Aralık’ta ne yapacağınızı biliyorsunuz” şeklinde yanıt verildi.

Son hafta birbirleriyle karşılaşacak ve bu maçtan çıkaracakları sonuç Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ne kalıp kalmayacağını belirleyecek olan iki takım arasındaki mesajlaşma, Schalke’nin gülen yüz ve el sıkışma görselleri kullanmasıyla son buldu.?

Öte yandan G.Saraylı taraftarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabını etiketleyerek rakiplerine göndermede bulundu.