Turu zora soktuk: 1-2

Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İspanya’nın Sevilla takımı ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çaldı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te yoğun sağanak yağış altında oynanan mücadele Sevilla'nın 2-1 üstünlüğü ile son buldu. Mücadelede Medipol Başakşehir'in golünü 64'üncü dakikada Mahmut'un pası ile ceza sahası içinde buluşan Elia topu ağlara gönderdi.

Sevilla'da ise 16'ncı dakikada orta sahadan atılan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Escudero, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 84'üncü dakikada da Navas'ın pası ile buluşan Ben Yedder'in vuruşunda top filelere gitti.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak ve bu mücadele sonrasında Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak.

EMRE TAKIMDAKİ YERİNİ ALDI

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor maçında adale sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu, Sevilla mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Slovenya'da yapılan kampta sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ve sakatlıktan sonra dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Sevilla karşılaşmasında görev almadı.

KJAER FORMA BULAMADI

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Kjaer, Medipol Başakşehir maçına forma şansı bulamadı.

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer, mücadelenin 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizz tarafından yedek soyundurulan Kjaer, mücadelede görev almadı.