Turu zora soktuk: 1-2

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takım kadrosunu açıkladı. Portakallar'ın kadrosunda Fenerbahçe'de formsuzluğu ile eleştirilen Van Persie de yer aldı.
Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.

Turu zora soktuk: 1-2

Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İspanya’nın Sevilla takımı ile karşılaştı.

Turu zora soktuk: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çaldı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te yoğun sağanak yağış altında oynanan mücadele Sevilla'nın 2-1 üstünlüğü ile son buldu. Mücadelede Medipol Başakşehir'in golünü 64'üncü dakikada Mahmut'un pası ile ceza sahası içinde buluşan Elia topu ağlara gönderdi.

Sevilla'da ise 16'ncı dakikada orta sahadan atılan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Escudero, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 84'üncü dakikada da Navas'ın pası ile buluşan Ben Yedder'in vuruşunda top filelere gitti.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak ve bu mücadele sonrasında Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak.

EMRE TAKIMDAKİ YERİNİ ALDI

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor maçında adale sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu, Sevilla mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Slovenya'da yapılan kampta sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ve sakatlıktan sonra dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Sevilla karşılaşmasında görev almadı.

KJAER FORMA BULAMADI

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Kjaer, Medipol Başakşehir maçına forma şansı bulamadı.

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer, mücadelenin 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizz tarafından yedek soyundurulan Kjaer, mücadelede görev almadı.

Medipol Başakşehir Club Brugge'u çaresiz bıraktı

Medipol Başakşehir Club Brugge'u çaresiz bıraktı

Belçika'dan avantajlı dönüyoruz!

Belçika'dan avantajlı dönüyoruz!

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu


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Turu zora soktuk: 1-2

Turu zora soktuk: 1-2

Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İspanya’nın Sevilla takımı ile karşılaştı.
Medipol Başakşehir Club Bruggeu çaresiz bıraktı

Medipol Başakşehir Club Brugge'u çaresiz bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda 3-3'ün rövanşında Medipol Başakşehir sahasında Club Brugge'ü 2-0 yendi ve üst tura çıktı.
Belçikadan avantajlı dönüyoruz!

Belçika'dan avantajlı dönüyoruz!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Medipol Başakşehir, bu akşam Club Brugge’e konuk oldu.
Başakşehirin Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. öne eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu.
Buffon yine başaramadı

Buffon yine başaramadı

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Primin kralını aldılar!

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