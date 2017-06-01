Türkiyeye kötü haber

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Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

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Listenin ilk 5'inde yer alan takımların sıralaması değişmezken geçen ay 11'inci sırada yer alan Polonya 1 sıra daha yükselerek İspanya ile 10'unculuğu paylaştı.

Listede en büyük sıçramayı 17 basamak birden yükselen Yeni Zelanda yaparken, en büyük düşüşü ise 13 sıra birden gerileyen Moritanya yaptı.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan ülkeler şu şekilde:

1- Brezilya

2- Arjantin

3- Almanya

4- Şili

5- Kolombiya

6- Fransa

7- Belçika

8- Portekiz

9- İsviçre

10- İspanya - Polonya

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