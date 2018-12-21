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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Türkiye Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Beşinci turu geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk müsabakalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019’da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak’ta oynanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir’in seri başı olarak katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Bodrumspor

Kayserispor - Akhisarspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Balıkesirspor

Boluspor - Galatasaray

Başakşehir - Hataysapor

Antalyaspor - Göztepe

Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar Aspor, ATV ve A2TV'den canlı yayınlanacak.

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